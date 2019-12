Siena, professore che inneggiava ad Hitler da gennaio in pensione (Di giovedì 19 dicembre 2019) Siena, professore che inneggiava ad Hitler da gennaio in pensione: lo ha deciso il Collegio di disciplina dell’Università di Siena. Il professore che inneggiava ad Adolf Hitler attraverso alcuni commenti sul proprio account Twitter andrà in pensione dall’1 gennaio 2020. Niente licenziamento, dunque, per Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto dell’Università di Siena: lo … L'articolo Siena, professore che inneggiava ad Hitler da gennaio in pensione proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

