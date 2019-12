“Sei un bugiardo” | Alfonso Signorini asfalta in diretta tv Marco Carta Che figuraccia!

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Insomma,sembra aver mentito. O forse èche si è rimangiato una promessa. Nessuno lo sa con certezza cosa sia successo tra i due. Ma cosa è successo traintv? Durante la trasmissione #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4), il giornalista, che è stato scelto per condurre il Grande Fratello Vip 4 (subentrerà a Ilary Blasi), ha dichiarato che il cantante non è mai stato cercato dalla produzione per prendere parte al reality in partenza l’8 gennaio 2020. Versione ben diversa rispetto a quella data dapochi giorni fa, che su Instagram ha scritto di aver rifiutato una proposta fattagli dallo show in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. “ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel’ha mai fatta”, ha confidatoa Piero Chiambretti. Eppure il cantante così scriveva sul suo profilo Instagram pochi ...

