Maxi operazione contro la ' ndrangheta | 334 arresti in tutta Italia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ben 334 persone sono finite in manette dalle prime ore di oggi nel corso di unala 'che ha permesso di decapitare tutte le cosche del Vibonese e le loro ramificazioni nel resto del Paese e all'estero.Glisono stati eseguiti su richiesta della Procura Antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. A finire in manette sono stati capi, gregari, affiliati e persone in qualche modo vicine al clan Mancuso di Limbadi e le famiglie ad esso collegate.260 persone sono finite in carcere, mentre per 70 persone sono stati disposti glidomiciliari. Altre 82 persone, invece, sono finite sotto inchiesta in questa prima fase. Le accuse contestate a vario titolo agli arrestati vanno da associazione mafiosa ad omicidio, passando per estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.Tra le ...

