Falck Renewables | acquisisce 70% di progetto solare in Sicilia

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Milano, 19 dic. (Adnkronos) -ha acquisito da Canadian Solar Group il 70% di Iron Spv, proprietaria di unin fase di sviluppo in, per una capacità complessiva pari a circa 35 Megawatt. Il, che si è assicurato i permessi di connessione e i diritti pre

pivotcloud : RT @paolocosso: ENI, EY, Amplifon e Falck Renewables: strategie e suggerimenti per sviluppare le competenze digitali #smart #informati #tel… - Petrine05647629 : RT @paolocosso: ENI, EY, Amplifon e Falck Renewables: strategie e suggerimenti per sviluppare le competenze digitali #smart #informati #tel… - paolocosso : ENI, EY, Amplifon e Falck Renewables: strategie e suggerimenti per sviluppare le competenze digitali #smart… -