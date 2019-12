Xbox Series X | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova console Microsoft

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La prossimadi, laX, arriverà alla fine del 2020. Ladigenerazione promette di offrire ai giocatori una grafica migliorata, tempi di caricamento più rapidi e più opzioni di connettività, insieme a una manciata di altre caratteristiche interessanti. Mentre mancano diversi mesi al lancio diX,ha già rivelato una quantità sorprendente di informazioni, tra cui il nome, il design e persino i primi lanci di giochi. Quanto costerà laX? Precedentemente noto come Project Scarlett, il nome ufficiale dellaX.ha annunciato il nome (e altri dettagli) ai Game Awards annuali in una mossa che ha scioccato i fan e i media. Probabilmente non avremo una data specifica fino al suo annuncio ufficiale, ma possiamo essere abbastanza certi di un lancio di novembre. Perché ...

XboxItalia : Xbox Series X esalta grafica, giocabilità ed esperienza. - Grafica 4K, 60 FPS con possibilità di upgrade fino a 120… - XboxItalia : Vediamo un futuro in cui i mondi sono ancora più realistici, immersivi, responsivi e sorprendenti. Dove tu sei al c… - XboxItalia : Vi presentiamo la nuova Xbox Series X. Accendi i tuoi sogni. #XboxSeriesX #PowerYourDreams -