Massimo Mauro | “Per Ancelotti meglio l’Inghilterra che le ‘storie napoletane' ”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019), ex di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva.ha detto la sua su Gattuso e sul ritorno diin Premier League “Gattuso deve pensare a rimettere in piedi la stagione, sulla carta non è pensabile che il Napoli possa impensierire il Barcellona. Poi è vero che da qui a due mesi vediamo che succede. Spero che non si finisca col dare colpe a Gattuso che sono della società.Fa bene, almeno si leva dalle storie. Mi sono meravigliato di questo matrimonio conoscendo Carlo e il Napoliinvece gli calza a pennello”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Cena di Natale – Adl ha in serbo due sorprese per la squadra La cena di Natale per il Napoli, tutti intorno ad un solo tavolo Scimmie contro il razzismo – Arrivano le scuse della Lega Serie A Sarri si lamenta degli impegni ...

forumJuventus : Massimo Mauro: 'La situazione in cui si trova la Juve non promette niente di buono' ?? - massimo_scazzo : @Aladino_Rm Mauro è una vignetta (brutta) vivente ! ?? - rollcage76 : Massimo #Mauro con la consueta 'carezza' all'indirizzo del Napoli e dell'ambiente Napoli. -