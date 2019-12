Mediaset annuncia | “Napoli | primo colpo di mercato | è fatta per giugno!” I dettagli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Napoli,di: Amrabat del Verona CalcioNapoli – Secondo quanto riporta Sport, la SSC Napoli si sarebbe assicurata Amrabat del Verona per giugno e nel frattempo ci sarebbe una trattativa anche per Torreira coldi gennaio. Napoli, gli obiettivi a centrocampo Per De Laurentiis è importante rinnovare il centrocampo e la società ha individuato in Lucas Torreira l’uomo giusto. Il ds Giuntoli avrebbe già contattato l’Arsenal. Sul tavolo sarebbe stata messa un’offerta comprensiva di un prestito per 18 mesi a 3 milioni di euro e obbligo di riscatto per altri 27 milioni di euro. In attesa di una risposta da parte dei Gunners per il 23enne ex Samp e Pescara, a Napoli si stanno comunque prendendo in considerazione delle alternative. Tra queste spicca quella del norvegese Berge del Genk, già nel mirino del Liverpool. Sempre ...

