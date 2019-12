Ascolti | Barbara d’Urso e Francesca Fialdini in calo Bene Mara Venier

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Domenica Live,del 15 dicembre:d’Urso vince ma si ferma al 13% di share È andata in onda ieri, 15 dicembre, l’ultima puntata prima della pausa natalizia di Domenica Live e questi sono stati gliperd’Urso: solo 2.033.000 telespettatori e il 13.1% di share. Un risultato basso e mediocre, ma questo dato è bastato per vincere contro la concorrenza che ieri era tutto incentrata su Telethon. Insomma, come abbiamo potuto vedere,sta realizzando bassila domenica, incapace di arrivare ai “picchi” di un anno fa, quando dalle 17 – auto-trainandosi – arrivava anche al 20% di share. Stavolta invece, con la durata ridotta e il traino del blocco soap di Canale 5, è tutta una sfilza di 14-15-16%, controe il suo Da noi… A ruota libera che ha dimostrato nelle scorse settimane il suo ...

