Santoro scende in campo con le Sardine | il motivo? Matteo Salvini e Giorgia Meloni “sono

(Di domenica 15 dicembre 2019) Uno dei giornalisti più conosciuti in Italia, Micheleha deciso dire inaffianco alle. Micheleha voluto spiegare il perché di una simile scelta. Secondo il famoso giornalista leraggruppano una serie di movimenti passati come il movimento arcobaleno che nacque contro la guerra in Iraq, i girotondini e i movimenti ecologista che prima e ancora oggi sono presenti in tutta Europa. Secondola nascita delleè dovuta a una destra in Italia troppo aggressiva. Michelepensa che: “Su alcune frasi, quando parlano dell’identità non sono tanto differenti da Hitler e dalla sua definizione di cittadinanza”. Poiha spiegato il perché i due leader della destra assomigliano in alcuni atteggiamenti a Hitler: “Hitler diceva ‘un negro non sarà mai ...

