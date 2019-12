Due anni di biotestamento | com’è andata?

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) A duedall’approvazione in Senato della Legge sul testamento biologico, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso un accesso agli atti per richiedere a 106 Comuni – con più di 60mila abitanti – quante Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) sono state ricevute dall’entrata in vigore della legge. Solo 73 Comuni hanno risposto all’appello entro i termini previsti. L’indagine dell’Associazione Luca Coscioni è stata realizzata al netto del fatto che sino al 10 dicembre scorso non esisteva un decreto attuativo per la Banca dati nazionale. Di conseguenza, la legge approvata dal Parlamento nel 2017 non poteva essere pienamente operativa. Ma negli scorsi giorni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la misura che istituisce la Banca Dati nazionale delle Dat, rendendo applicativi in pieno gli strumenti previsti dalla legge. Le stime ...

