Atalanta | Gasperini in conferenza | “Zapata | ecco le sue condizioni Mercato? A gennaio

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alla vigilia dell’impegno di Bologna, Gian Piero(che ha già fatto sapere di volersi privare di Kjaer e di mandare a giocare in prestito i giovani Ibanez e Barrow) è intervenuto instampa, parlando delle possibili mosse di calciodella sua: “l’unica cosa che chiedo e’ una rosa corta, con giocatori duttili in grado di darmi tutto, per avere un gruppo piu’ unito e amalgamato. Mi servono ambizioni, strategie e conseguenti scelte spettano alla società”.rimarca soltanto le recenti difficoltà in attacco: “davanti gestire le emergenze e’ più difficile e siamo un po’ scoperti. Vorrei vedere altre squadre senza Zapata e Ilicic, Gomez stesso ha una forte contusione dopo la Champions . Mi preoccuperebbe un ulteriore prolungamento dell’infortunio di Duvan. La sosta sara’ ...

