Video Standard Liegi Arsenal | 2-2 | | highlights e gol Pari in extremis per Ljungberg

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 13 dicembre 2019), risultato finale 2-2,:e gol della partita, valida per la sesta giornata di Europa league, giocata al Dufrasne.

landiniroberto : #Telestream e lo spazio colore. Le #telecamere utilizzate oggi si differenziano per standard e #spazio-colore diver… - silviodifede : RT @silviodifede: Il portiere si dispera per l'eliminazione ma per Marianella 'lo Standard ottiene il risultato che voleva'. Che MERAVIGLIA… - silviodifede : RT @silviodifede: È riuscito a dire 'il fascino, la storia' anche per Standard Liegi-Arsenal #MarianellaOut -