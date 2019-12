Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «L’accordo raggiunto in sede di Giustizia Sportiva non rappresenta alcuna ammissione di responsabilità, tantomeno in ambito penale». Gianluca Tognozzi, avvocato e consigliere d’amministrazione di U.C., sottolinea e precisa in merito all’inibizione del presidente Massimo, della figlia Vanessa(ex componente del CdA) e dell’ammenda inflitta al. Tognozzi spiega: «La scelta del presidente Massimodi patteggiare alla Procura FIGC è stata dettata dall’interesse esclusivo e superiore di tutelare nel massimo grado possibile U.C., nonché da evidenti e connesse ragioni di opportunità che muovono, anzitutto, dalle differenti e di gran lunga superiori tempistiche della giustizia ordinaria rispetto a quella sportiva». «È altresì opportuno evidenziare al riguardo – prosegue Tognozzi – che attualmente il procedimento penale pende, per gli stessi ...

CalcioWeb : #Sampdoria, squalifica #Ferrero: la precisazione del club blucerchiato - InteristaYanas : RT @ArenaRosario: Per la seconda volta Ferrero viene condannato e stavolta squalificato per aver sottratto soldi alle casse della Sampdoria… - DamianoOrsi1 : RT @ArenaRosario: Per la seconda volta Ferrero viene condannato e stavolta squalificato per aver sottratto soldi alle casse della Sampdoria… -