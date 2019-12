Polexit sul clima | la Polonia non aderisce al Green deal

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’accordo è arrivato all’una di notte. Ma, come avevamo anticipato qui, non è un accordo pieno: sull’Ue decide di andare avanti con chi ci sta. E per fortuna chi ci sta è la maggioranza, tranne uno: la. Al termine di una lunghissima e articolata discussione a Bruxelles, il Consiglio europeo decide a maggioranza di aderire aldi Ursula von der Leyen e impegnarsi per fare dell’Europa il primo continente a emissioni zero nel 2050. Ma Varsavia si sfila: non è un bel risultato soprattutto nel giorno in cui la vittoria schiacciante dell’anti-europeista Boris Johnson alle elezioni in Gran Bretagna rende certa la Brexit.Un pezzo dell’Ue alla fine se ne va e lanon si sente tanto bene: è unaseppure confinata al, sfida che però ormai non è più facoltativa, ...

