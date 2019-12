Ida Platano lancia una frecciata a Juan Luis e fa una dedica a Gemma

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Trono Over di Uomini e Donne: Idafa unaGalgani e un’insinuazione suIdaè una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, nelle scorse ore, si è lasciata andare alle emozioni, facendo unasocial alla sua amicaGalgani, con cui ha condiviso la sua esperienza televisiva nel programma di Maria De Filippi, ma non solo. La fidanzata di Riccardo Guarnieri, approfittando del momento, sembrerebbe aver ancheto una frecciatina aCiano, corteggiatore diGalgani. Ti voglio tanto bene e io ci sarò per te anche se sentirai nel cuore un amore che non c’è dice la canzone di Gianni Nannini che Idadi Uomini e Donne hato alla sua amica. Ida ha sottolineato che le starà vicino anche se soffrirà per un amore che non c’è. Non è la prima volta, infatti, che la dama ...

