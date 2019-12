Elodie | “Ho conquistato Marracash invitandolo a cena”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sono la coppia del momento: i due si sono conosciuti sul set di Margarita, e presto è scattata la scintilla. La cantante ha rivelato come avrebbeil rapper suo fidanzato.: come haha confessato che non appena incontrato, sul set di Margarita, si sarebbe subito sentita in soggezione e in imbarazzo, cosa strana per lei, che davanti alla telecamera si sentirebbe sempre disinvolta. “Mi sentivo osservata da lui”, ha confessato. La sera dopo le riprese, il rapper le avrebbe inviato un messaggio carino, ma sarebbe stata lei a prendere l’iniziativaa cena fuori: “Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore”, ha rivelato. Da allora i due sarebbero diventati inseparabili, e non hanno impiegato molto a ...

