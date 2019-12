Tirreno-Adriatico 2020 | il percorso e le 7 tappe ai raggi X Oltre 30 km a cronometro e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si disputerà dall’11 al 17 marzo la 55ma edizione della “Corsa dei Due Mari”, la, che scatterà da Lido di Camaiore e terminerà a San Benedetto del Tronto. Si inizia con unaa squadre, si finisce con unaindividuale, ma in mezzo ci saranno tante salite in unche si preannuncia scoppiettante. LE 7IN PROGRAMMA ED IL1ª tappa 11 marzo Lido di Camaiore > Lido di Camaiore (a squadre) 21,5 km In pratica laa squadre di apertura si compone di due lunghissimi rettilinei e del classico giro di boa a metà tracciato a Forte dei Marmi. 2ª tappa 12 marzo Camaiore > Pomarance 195 km Prima tappa in linea e subito profilo mosso per un arrivo in salita. Lungo la frazione si incontrano due GPM, ma l’ascesa finale, lunga 12 km, è molto irregolare, e si incontreranno trattiil 15% ed ...

