Pubblicata in rete l' opening cinematic di One Punch Man | A Hero Nobody Knows!

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Se state aspettando il lancio dell'atteso picchiaduro di OneMan, dovete sapere che l'di OneMan: AKnows è disponibile in, portando tanta azione in un video che mostra il contesto in cui si svolgerà il fighting game.One-Man: AKnows, per chi non lo sapesse, è il picchiaduro in dirittura d'arrivo del franchise di OneMan. Sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, il gioco si basa sulla serie di manga One-Man, e sarà lanciato per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.Vediamo dunque qui di seguito il filmatodel titolo:Leggi altro...

