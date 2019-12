Chewy il chihuahua fortunato (Di giovedì 12 dicembre 2019) Circa 4 milioni di cani ogni anno entrano nei rifugi per animali trovati dai volontari delle varie associazioni, abbandonati sul ciglio della strada senza cibo ne acqua e a volte con moltissimi problemi di salute. Sfortunatamente, un chihuahua di 3 chili chiamato Chewy era uno di questi. Il cucciolo di 3 mesi è stato trovato la scorsa settimana da solo in un bagno dell’aeroporto internazionale McCarran di Las Vegas e soffriva molto per le sue gravi ferite, infatti venne trovato da alcuni ragazzi proprio per i forti lamenti che il povero Chewy faceva. C’era un messaggio scritto “Ciao! Sono carino! La mia proprietaria ha una relazione con un uomo violento e non poteva permettermi di salire sul volo”, si legge nella nota. “Non voleva lasciarmi con tutto il cuore, ma NON ha avuto altra scelta. Il mio ex ragazzo ha preso a calci il cane mentre litigavamo ...

