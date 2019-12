Staccano luce e gas a padre di 4 figli, un benefattore anonimo paga tutte le bollette (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una storia a lieto fine sta strappando i cuori dei cittadini di Conselve, cittadina del Padovano. Un uomo, padre di 4 figli, si è trovato in una situazione disperata: a causa di bollette non pagate a casa sua hanno staccato luce e gas e lui si è trovato in grave difficoltà. Per fortuna un angelo del Natale è riuscito a rasserenare il suo dicembre, sciogliendo il gelo nell’animo di molti. La disperazione davanti all’impiegata L’episodio è avvenuto a Conselve, più precisamente negli uffici della Centro Veneto Energie. Un uomo, padre di 4 figli, si sarebbe ritrovato in uno stato di grande disperazione. Si è così trovato a chiedere che la somma dovuta, 600 euro, venisse rateizzata per permettergli di pagare tranquillamente e non avere il distacco delle utenze. Il misterioso benefattore L’uomo, disperato, non riusciva a convincere l’impiegato a dargli una mano: alla fine si ...

