Grave lutto per Alessandro Preziosi | un dolore immenso per l’attore Morto il padre

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)per: èil. Massimoaveva 77 anni e lottava da anni contro una brutta malattia. Massimoera un avvocato molto famoso: un penalista storico che tutti conoscevano e ammiravano non solo per le sue doti professionali ma anche per quelle umane. Massimofu anche Sindaco di Avellino. La sua morte ha lasciato tutti addolorati. Da poco aveva festeggiato i 50 anni di carriera insieme ai suoi cari. Un traguardo importante che ha conquistato con impegno e dedizione per tutta la vita. Ildiè stato impegnato su importanti casi giudiziari, dalla tangentopoli napoletana fino al processo per la strage del bus caduto dal viadotto Acqualonga sulla autostrada A16. Per diverso tempo è stato presidente della camera penale avellinese, fin quando quest’ultima non è stata unificata con quella di Sant’Angelo. Massimo ...

Noovyis : (Grave lutto a Un posto al sole. “Amore mio, mi mancherai tantissimo”, il dolore dell’amata attrice) Playhitmusic… - CPettiti : RT @CronacaSocial: ?? ULTIM'ORA. Grave lutto per #AlBano. La notizia è arrivata da poco. Un dolore immenso per l'artista. Un abbraccio forte… - FeedelissimoCom : Al Bano, grave lutto: è morta la mamma Jolanda -