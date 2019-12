Freddo | arriva la neve in pianura | fiocchi anche a Milano e Torino

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono in arrivo due perturbazioni di origine polare che interesseranno l’Italia nelle giornate di giovedì e venerdì. L’inverno entrerà nel vivo con la comparsa della primafino in. Farà moltocon gelo e vento che aumenteranno la sensazione di. Dove nevicherà Le perturbazioni saranno particolarmente insidiose al Nord dove sono attese molte precipitazioni, nevose in collina ma a trattiintra Piemonte, Lombardia, Emilia, alte pianure del Veneto e del Friuli. Gli accumuli saranno comunque in genere piuttosto esigui, una spolverata o a volte qualche centimetro. Quanto basta per imbiancare città come, Varese, Bergamo, Brescia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Verona, Vicenza,non esclusivenerdì mattina. Lasarà molto abbondante sulle Alpi occidentali, con un metro di manto fresco a 1400 -1500 m di quota in Valle ...

