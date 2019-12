Aurigemma: da relazione su stato servizi pubblici cartellino rosso a Raggi (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – “Dalla relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali presentata questa mattina in Campidoglio, arriva l’ennesima bocciatura per l’amministrazione Raggi. Il settore rifiuti e decoro rappresenta un vero fallimento: Roma e’ abbandonata a se stessa, una sorta di discarica a cielo aperto. Viene evidenziata anche la cronica carenza di impianti”. “Una situazione di perenne emergenza, e i cittadini pagano una tariffa tra le piu’ alte di Italia per un servizio a dir poco inefficiente. Criticita’ emergono anche per quanto riguarda lo stato della manutenzione stradale, basti pensare che Assicurazioni di Roma tra il 2016 e 2018 ha erogato 1,7 milioni di rimborsi per danni connessi al dissesto del manto stradale”. “La realta’ della nostra citta’ e’ davvero critica, cio’ che preoccupa ...

