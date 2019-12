Test della personalità | dimmi come baci e ti dirò chi sei

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ognuno ha un modo diverso diare: chi si pone in modo spavaldo e chi invece timidamente avvicina il viso a quello dell’amante. Forse non tutti sanno che esiste un forte rapporto tra ilo e la, perciò:e tichi sei.ed effusioni Ilo è un momento molto importante per una coppia: è una delle espressioni più intime dell’amore ed è un gesto totalmente spontaneo e pieno di affetto. Ci sono tanti modi perare ed ognuno di questi rivela alcuni dettagli sul tipo di coppia che si ha davanti e sulladei due amanti.o dell’angelo Questo tipo dio è probabilmente il più dolce di tutti: lui o leiano il proprio partner delicatamente sulla fronte. La persona chea in questo modo probabilmente è pronta in ogni momento ad aiutare e sostenere il suo compagno; inoltre la coppia che spesso usa ...

