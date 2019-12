Ryan Reynolds | Quando avevo 19 anni sono stato investito da un guidatore

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), durante una recente intervista, ha svelato di esserevittima di un terribile incidenteaveva 19, in un'intervista, ha rivelato di essereera ancora un teenager a causa di unubriaco, rispondendo a una domanda sulle cose più folli che gli erano capitate nella vita. La star di 6 Underground ha raccontato al giornalista Xilla Valentine: "Avere dei figli èpiuttosto grandioso, ma probabilmente non è la risposta più eccitante perché miliardi di persone hanno vissuto la stessa esperienza".ha quindi aggiunto: "In questo film vedete persone investite dalle macchine e altre cose folli. Una volta19ed ero a Vancouver, in ...

NetflixIT : Sarà il Michael Bay più Michael Bay di tutti i film di Michael Bay. Parola di Ryan Reynolds. #6Underground, dal 13… - BedMau : RT @Lukish25: Ryan Reynolds ha fatto cose come Lanterna Verde, Blade: Trinity e R.I.P.D ed è riuscito con Deadpool a ricostruirsi una digni… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Ryan Reynolds svela il suo film preferito, e non è (più) Deadpool - -