Gattuso-Napoli | sprint per il primo regalo di gennaio

inews24

(Di martedì 10 dicembre 2019): tutto pronto. Tempo appena per-Genk di stasera, poi via alla nuova era napoletana. ADL lavora già per regalargli ilcolpo. Gennaroe Carlo Ancelotti (Getty Images)Fuori Carlo Ancelotti, dentro Gennaro. Tempo appena per-Genk di stasera, poi via al ribaltone. Il quale avverrà indipendentemente dal risultato, a causa di uno spogliatoio … L'articoloper ildiproviene da www.inews24.it.

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… - DiMarzio : Il #Genk in campo, #Ancelotti in panchina. #Gattuso sullo sfondo ?? #Napoli, che vigilia di #Champions ?? -