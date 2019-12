Bimbo di 18 mesi morto per overdose di metadone | sott' accusa la madre

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Undi 18muore perdi. La mamma èta di omicidio preterintenzionale aggravato e lesioni aggravate Morire a soli 18per unadi. È questo il destino crudele che ha travolto unpiccolissimo, la cui vita si è interrotta tragicamente lo scorso 4 aprile all'ospedale Maggiore di Parma. Ma non si sarebbe trattata di una drammatica fatalità. A somministrargli la sostanza letale sarebbe stata la. L'nei confronti di una mamma 37enne, residente nel parmense, è di omicidio preterintenzione aggravato e lesioni personali aggravate. Lo ha deciso il pm Paola Dal Monte che, nella mattinata di martedì 10 dicembre, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini condotte dalla squadra mobile di Parma. Uno scenario agghiacciante che, se fosse confermata dal giudizio processuale, farebbe ...

