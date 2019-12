Alvino | Ancelotti non si dimette | domani incontro con De Laurentiis

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Subito dopo il fischio finale della gara contro il Genk in cui il Napoli ha conquistato la qualificazione Carloa Tv Luna ha dato le ultime notizie sulla situazione di Carlosulla panchina del Napoli «Confermiamo in maniera ufficiale chenon si, al massimo ci potrebbe essere una risoluzione consensuale ma assoluta certezza che non ci saranno dimissioni.con il presidente per parlare del futuro e di cosa fare» L'articolonon sicon DeilNapolista.

napolista : Alvino: #Ancelotti non si dimette, domani incontro con #DeLaurentiis Subito dopo il fischio finale di #NapoliGenk… - Alubritto : Alvino: “Tutti ne usciranno sconfitti. Anche i tifosi che non lo meritano e non hanno colpe” ALVINO FA IL DIPLOMATI… - Salvato95551627 : RT @allgoalsnapoli: Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna del futuro della panchina azzurra: 'Contatti intensificati nelle ultime… -