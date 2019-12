Settore Corilicolo | Lonardo FI presenta un OdG alla Legge di Bilancio in Senato

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese delcolpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso di questo 2019, hoto un Ordine del Giornodi, per impegnare il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) a sostegno della coltivazione del nocciolo. È stato evidenziato, infatti, soprattutto dagli agronomi irpini, che quello in corso è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che ne hanno profondamente segnato le produzioni. A causa del radicale mutamento delle condizioni atmosferiche in atto, purtroppo, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali utilizzate dai tecnici agricoli e dagli agronomi, ...

