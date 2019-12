romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Come ha provato a spiegare il povero Ministro Gualtieri, lasul “MES” e sulla bozza di riforma del trattato che lo regola è qualcosa di lunare che sconfina nel terrorismo psicologico: la solita, cinica schiuma di birra all’italiana. Nessuno sa bene cosa sia – è materia da tecnici – eppure tutti sono pronti a strapparsi le vesti per fermarlo. Ma di cosa stiamo parlando, esattamente? Spiegarlo non è semplice, ma ci provo. Se ho imparato qualcosa studicchiando la storia delle banche fino al diritto comunitario che governa l’eurosistema e la cosiddetta “unione bancaria” è che il vero terrore della legislazione bancaria è la “crisi di sistema”. Mi perdoneranno gli esperti del settore le semplificazioni giornalistiche che sto per infliggere alla materia, ma è a fin di bene. La crisi di sistema o “sistemica” è un processo a cascata che trova origine in ...

romadailynews : Punt’e #MES: due parole su una polemica inutile ed ignorante: Come ha provato a spiegare il… - Cosimos74 : Punt'e #MES: due parole su una polemica inutile ed ignorante - RomaDailyNews - danruper : Cos’è il MES? Il 50% del noto aperitivo PUNT & MES. #coglioncino -