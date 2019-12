I principali fatti politici di questa settimana 

agi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Mes continua a catalizzare il dibattito politico. E per la seconda volta nel giro di pochi giorni il presidente del Consiglio si presenterà di fronte al Parlamento per difendere l'azione del governo, dopo aver incassato dall'Europa il rinvio della firma sul Fondo salva-stati. L'appuntamento è per mercoledì 11, quando alle 9,30 Giuseppe Conte svolgerà nell'Aula della Camera le comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 12 e 13 dicembre. Mavolta, a differenza di quanto avvenuto lunedì scorso, è previsto un voto sulle risoluzioni che i vari gruppi presenteranno. Un voto che, in mancanza di un accordo nella maggioranza su un documento unitario, potrebbe avere ricadute sulla tenuta del governo. Ipotesi in cui spera Matteo Salvini, convinto che le divergenze tra Pd e M5s emerse nelle scorse ore possano deflagrare in Aula. Messo un punto fermo sulla manovra, con il vertice fiume ...

