notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Arrivo dall’il video di un tragico incidente avvenuto a Chitrakoot, nello stato federale dell’Uttar Pradesh, dove unaè stata colpita al mento da un proiettile dopo aver smesso didurante un ricevimento di. L’episodio è accaduto lo scorso primo dicembre e stando a quanto riportato dalla stampa locale due uomini sono stati già arrestati dalle autorità. Quella di sparare in aria con armi da fuoco durante i matrimoni è una pratica tradizionale di molti paesi del mondo, malgrado ogni anno si registrino proprio per questo numerosi morti e feriti.da proiettile a uninCome si può ben vedere in un video divenuto in breve tempo virale sui social, lain questione era una delle due ballerine che stavano danzando durante il ricevimento. Improvvisamente però, la musica si spegne e dopo che le due donne hanno ...

Agenzia_Ansa : Scontro a Milano @ComuneMI è morta la donna ferita e poi rimasta in coma. Filobus passato con il rosso @atm_informa… - notizieit : Donna ferita a un matrimonio in #India: smette di ballare e le sparano - corrmezzogiorno : #Foggia Incendio nel ghetto di Rignano: una donna ferita |Foto e video -