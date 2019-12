ETCR - Enel X sarà fornitore del campionato elettrico

quattroruote

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mancano ormai pochi mesi all'inizio del primoturismo totalmente: stiamo parlando del, che prenderà il via questanno e che vedrà ai nastri di partenza anche l'Alfa Romeo Giulia elettrica realizzata dalla Romeo Ferraris.energetico. WSC Group, organizzatore dell', ha raggiunto un accordo conGroup per la stagione 2020 che, tramite il brandX - già partner di Formula E e Moto E - si occuperà della ricarica delle vetture, grazie a delle colonnine di ricarica. Francesco Venturini, responsabile diX, ha spiegato: "Questa partnership con l'rafforza la nostra leadership nel motorsport internazionale e conferma le nostre capacità di realizzare soluzioni innovative che si adattano alle esigenze dei vari campionati. Tutto questo ci consente poi di testare e sviluppare nuove soluzioni per innovare anche nella mobilità ...

