Il Processo | la legge non è uguale per tutti

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il- Vittoria Puccini e Francesco Scianna Questa sera Ilfarà compagnia al pubblico di Canale 5 per circa tre ore, dal momento che le tre puntate inedite della fiction sono state ridotte a due extralarge. Una punizione per quell’insufficiente 10.2% di share che la scorsa settimana ne ha segnato l’esordio, e fin troppo severa, se si pensa che Oltre la Soglia, finita sotto il 9%, ha solo cambiato giorno della settimana. Quantomeno non si è arrivati alla sospensione, e coloro che l’hanno apprezzata finora potranno scoprire come va a finire: cosa importante dal momento che la fiction diretta da Stefano Lodovichi, in barba a quel 10.2%, ha le carte in regola per catturare l’attenzione. Il: storia complessa e ben articolata, con attori nella parte Non è un prodotto semplice, soprattutto non è nelle corde del pubblico Mediaset, che per anni ...

