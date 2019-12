I tifosi del Malmoe vogliono spostare la statua di Ibrahimovic

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non si arrestano le proteste deidel, delusi dall’acquisto di quote societarie dell’Hammarby da Zlatan. Il comune della città nel sud della Svezia ha ricevuto oltre 550 richieste diladi Ibra, ora posizionata di fronte allo stadio: per legge, superate le 100 richieste, la proposta deve essere discussa in consiglio. Lacontinua a essere presa di mira dai vandali, dopo aver appeso un sacchetto sulla testa e messo un water sul braccio destro, nelle scorse ore è comparsa la scritta “Giuda” sulla base. Un tifoso delha lanciato una campagna per raccogliere 50.000 euro e costruire unadi Markus Rosenberg (286 presenze con la maglia biancoblu tra il 2001-2005 e 2014-2019) più alta di dieci centimetri di quella dida posizionare al fianco di quella di Zlatan. L'articolo Idel...

realvarriale : Non me ne vogliano i tifosi di @juventusfc ma anche stasera a Praga in #SlaviaInter abbiamo visto un'applicazione c… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ai due campioni del #mondo ?? #Altobelli e #Grosso! L'articolo ???? - annatrieste : Tifosi del Napoli di cui abbiamo una diapositiva -