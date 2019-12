Federico Leonardo Lucia intervistato da Peter Gomez | ' Rischio la sclerosi multipla'

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Fedez pseudonimo di, questa sera sarà ospite della prima puntata stagionale de ''La Confessione'' in onda sul canale Nove. Il rapper milanese ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di una verità sconvolgente, dopo aver effettuato alcuni accertamenti clinici. Nel programma di, il marito di Chiara Ferragni inizia così il suo racconto: "Ho fatto degli esami, ho un". Nello specifico l'artista ha spiegato che durante una normale risonanza magnetica le è stata individuata nella testa una demielizzazione. La presenza di questa cicatrice bianca, in futuro potrebbe portare alla: questo non significa affatto che il ragazzo abbia la vita compromessa, ma in un lontano avvenire sarebbe a....

