Il Governatore di Banca d' Italia Ignazio Visco | Mes è un passo nella giusta

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La proposta di riforma del Mes “segna undirezione, soprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico. Sul fronte del sostegno ai paesi in crisi la riforma non cambia la sostanza del Trattato attualmente in vigore. Viene confermata l’esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ristrutturazione”. Ad affermarlo è ildellad’nel corso della sua audizione in Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue, presso la Sala del Mappamondo sul funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e sulle sue prospettive di riforma.La proposta di riforma del Mes, osserva, ”è evidentemente il risultato di un compromesso tra i timori di chi da sempre avversa ...

