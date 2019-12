Emanuele Castrucci | il professore filonazista twitta ancora Il rettore | “È stata una

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019), l’ordinario di filosofia del diritto dell’Università di Siena antisemita e filonazosta, non ci sta. In piene bufera per il suo tweet pro Hitler – che è stato poi oscurato da social – e quando era ormai evidente che la sua timeline era occupata di post anche omofobi, hato. Una sorta di lamentela per quanto avvenuto: l’indignazione (quasi) generale e i provvedimenti disciplinari in arrivo e l’inchiesta penale. C’è da dire che quel post, “Il re è nudo, ma da sempre guai a chi lo dice”, ha ricevuto 313 cuori ed è stato rito 74 volte, ma sono molti gli utenti che gli hanno risposto. Qualcuno lo ha inviato ad andare a farsi una doccia a Birkenau, c’è chi gli ha scritto ora può vestirsi da ufficiale tedesco e scappare, altri che è il momento di trovarsi un avvocato. Il docente sarà denunciato ...

rossipresidente : Pochi minuti fa ho dato mandato all'avvocatura regionale di denunciare per apologia di fascismo il signor Emanuele… - davidallegranti : Professor Emanuele Castrucci, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Siena. Io boh - Emagorno : Assurdo, semplicemente assurdo il pensiero di Emanuele #Castrucci con i suoi tweet pro Hitler. Serve una risposta f… -