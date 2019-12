Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | quattro azzurri in gara in Norvegia

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Archiviato il weekend di Ruka i protagonisti della Coppa del Mondo di Combinata nordica si spostano verso Lillehammer (Norvegia). Nel prossimo fine settimana, infatti, si terranno in una delle località più suggestive d’Europa nel prossimo fine settimana due gare: il team event (trampolino normale e 4X5 km) e la sfida dal trampolino lungo seguita dai 10 km di fondo. Dopo il dominio nella tappa finlandese fari puntati sul norvegese Jarl ...

Classifica Coppa del Mondo Combinata nordica 2019-2020 : la graduatoria dopo Ruka. Riiber guida con distacco. Pittin migliore degli azzurri in ventesima posizione : Si è chiusa la prima tappa di questa Coppa del Mondo di combinata nordica 2019/2020 di scena a Ruka. Il dominatore delle tre gare finlandesi è stato il norvegese Jarl Magnus Riiber che ha conquistato una fantastica tripletta, salendo in vetta alla graduatoria generale a punteggio pieno Alle spalle del leader tre suoi compagni di squadra si tratta di Jens Luraas Oftebro con 180 punti, Joergen Graabak 175 punti e Espen Bjoernstad con 170. Il primo ...

Combinata nordica : terza vittoria consecutiva per Riiber a Ruka. Kostner migliore degli azzurri in ventisettesima posizione : Gara senza storia a Ruka dove il norvegese Jarl Magnus Riiber ha conquistato la terza vittoria consecutiva. Ad onor del vero l’esito appariva abbastanza scontato dopo la decisione della giuria di cancellare il segmento di salto, previsto in mattinata, a causa di condizioni meteo troppo instabili e pericolose. A decidere l’ordine di partenza, quindi, è stato il Provisional Competion Round disputato giovedì. Riiber ha amministrato ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : cancellata la prova di salto causa vento - Riiber vicinissimo alla tripletta : Sembra ormai in ghiaccio la terza vittoria consecutiva di Jarl Magnus Riiber in apertura della nuova stagione di Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fuoriclasse norvegese si è già imposto nelle prime due competizioni disputate nei giorni scorsi a Ruka (Finlandia), sede della prima tappa stagionale del circuito maggiore, e quest’oggi non ha avuto nemmeno bisogno di saltare per ipotecare il successo in vista della gara di fondo sulla ...

Combinata nordica – Nella seconda Gundersen di Ruka una buona prestazione degli italiani : Azzurri ancora brillanti Nella seconda Gundersen di Ruka: Pittin 11°, Kostner 17°. Jarl Riiber concede il bis Prosegue il dominio di Jarl Magnus Riiber nel Ruka Triple che ha aperto la Coppa del mondo di Combinata Nordica. Il norvegese ha colto il successo numero 25 della carriera imponendosi Nella seconda Gundersen del programma finlandese, disputata questa volta sulla distanza dei 10 km, anzichè i 5 km del giorno precedente. Riiber ha ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 30 novembre : Sala vince in Coppa Europa - al via la staffetta mista del biathlon. Pittin 11° nella Combinata nordica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

Combinata nordica : a Ruka vince Riiber. Pittin chiude in undicesima posizione - Koster diciassettesimo : Nessuna sorpresa a Ruka dove il norvegese Jarl Magnus Riiber si è limitato a controllare nei 10 km di fondo a chiusura della tappa finlandese della Coppa del Mondo di Combinata nordica 2019/2020. Il 22enne ha bissato la vittoria di ieri con una condotta di gara esemplare. Nei primi tre giri ha impostato un ritmo insostenibile per gli altri, allungando sul trio all’inseguimento composto da Rehrl, Bjoernstad e Oftebro. Alle loro spalle un ...

Combinata nordica - Alessandro Pittin sfodera un ottimo salto a Ruka! Bene anche Kostner - comanda Riiber : La Norvegia si conferma in grandissima forma e domina anche il segmento di salto odierno valevole per la seconda gara del weekend d’apertura della Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica. A Ruka (Finlandia), Jarl Magnus Riiber ha di fatto ipotecato il secondo successo consecutivo dopo il trionfo di ieri aggiudicandosi per la 24esima volta in carriera la prova di salto (record assoluto nel circuito maggiore a soli 22 anni) con un ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : la Norvegia domina - Riiber subito al successo. Ottimo nono Samuel Costa : Si apre con un predominio norvegese in terra finnica la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2019-2020. Prima tappa in quel di Ruka, con il consueto minitour che prevedeva come prima frazione una 5 km di fondo, oltre al salto dal Large Hill. Storico risultato per la Norvegia, che addirittura centra il poker, piazzando quattro atleti ai primi quattro posti della classifica: ciò non accadeva addirittura dal 1996. A vincere è un mostruoso ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : Jarl-Magnus Riiber prenota la vittoria dopo il salto - Aaron Kostner ottimo 14mo : Si è aperta ufficialmente in quel di Ruka (Finlandia) la stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica al maschile. La prima gara in programma nel minitour finnico è una 5 km con salto dall’HS142. Nella mattinata è andata in scena la prova dal trampolino che ha visto, ovviamente, il dominio dei norvegesi: uno in particolare, Jarl-Magnus Riiber, apparso già in forma smagliante. prenotato il successo per il 22enne ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019-2020 : una nouvelle vague azzurra in arrivo. I giovani da tenere d’occhio : Comincia ufficialmente domani con il Provisional Competition Round sul trampolino HS142 di Kuusamo (Finlandia) la Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica. Questo fine settimana andrà in scena un mini-tour in quel di Ruka composto da tre prove individuali Gundersen in cui finalmente capiremo quali potrebbero essere i valori in campo almeno per la prima parte di stagione. In chiave azzurra le punte del movimento sono sempre rappresentate da ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : Johannes Rydzek diventerà il re di Kuusamo? : Nel weekend prenderà il via la XXXVII Coppa del Mondo di Combinata nordica. Come di consueto il sipario sulla nuova stagione si alzerà da Kuusamo, località finlandese che con l’avvento del XXI secolo ha assunto in pianta pressoché stabile il ruolo di ouverture del massimo circuito. Si parte col botto, poiché sono previste ben tre competizioni individuali. Venerdì andrà in scena una gara dalla distanza ridotta sugli sci stretti, poiché dopo il ...