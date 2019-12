huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) A metà fra il convegno di studi e una testimonianzasulla realtà, si è svolto per la prima volta quest’anno ad Anagni un appuntamento classico della Fondazione Magna Carta, presieduta da Gaetano Quagliariello: gli incontri “A Cesare e a Dio”. Rispetto al 2005, data della prima edizione, che si era svolta come le altre successive a Norcia, tante cose sono cambiate: non solo il clima culturale ma anche quello politico del Paese, come ha sottolineato Quagliariello nel suo intervento conclusivo. Ed anche lacattolica, che in quel lontano 2005 vedeva l’ascesa al soglio pontificio di Joseph Ratzinger, oggi vive una stagione completamente diversa con il papato di Jorge Bergoglio. In verità, proprio ai rapporti franeglitre pontificati era dedicato il convegno anagnino, che si è aperto sabato ...

agorarai : Don Biancalani, il parroco che ha cantato con i fedeli 'Bella Ciao' in chiesa. Il video ha fatto il giro dei social… - Piergiulio58 : Chiesa e politica, gli ultimi tre papi tra continuità e discontinuità | L'HuffPost - HuffPostItalia : Chiesa e politica, gli ultimi tre papi tra continuità e discontinuità -