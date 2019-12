Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Eccogol hanei club e in Nazionale: ledel fenomeno portoghese inNonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto dicon il calcio italiano è stato sicuramente positivo.gol ha? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, dopo aver concluso il 2018/2019 aggiungendo al suo già ricco Palmares una Supercoppa italiana e uno Scudetto con 28 gol totali in 43 presenze (21 in 31 in Serie A) è ripartito nel 2019/2020 con 10 presenze e 5 goal in Serie A e 5 presenze e una rete in Champions League. L’anno scorso il fuoriclasse portoghese, nonostante alcuni gol pesanti realizzati, su tutti la tripletta rifilata ...

