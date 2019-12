PlayStation festeggia 25 anni di gioco

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Nella giornata di oggi il presidente di SIE Jim Ryan ha pubblicato un comunicato sulBlog, perre i 25dell'ingresso sul mercato di. Di seguito trovate il comunicato:l 3 dicembre 1994, 25fa, la primaha fatto il suo debutto mondiale in Giappone. Entrati da poco in Sony, Ken Kutaragi e il suo team riuscirono a realizzare la loro visione volta a elevare i videogiochi a forma di intrattenimento fruibile da tutti e a creare una piattaforma per permettere agli sviluppatori di giochi di esprimere la propria creatività. Il giorno del debutto,vendette 100.000 unità in Giappone, per poi diventare la prima console domestica in assoluto a superare i 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo.Siamo riusciti a colpire la community dei videogiocatori perchéoffriva esperienze a quel tempo inimmaginabili per una ...

