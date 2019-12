Clima COP25 | Save the Children | “Nel 2019 le catastrofi naturali hanno causato oltre 1200

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Almeno 33 milioni di persone in Africa orientale e meridionale1, tra cui più di 16 milioni di bambini2, sarebbero vittime dell’insicurezza alimentare causata dalle crisitiche, che in alcuni casi possono portare fino a una vera propria emergenza fame. Più dipersoneperso la vita a causa di cicloni, inondazioni e frane in Mozambico, Somalia, Kenya, Sudan e Malawi nel3; in Africa meridionale, in, negli ultimi 50 anni le temperature si sono alzate del doppio rispetto alla media globale4, con molti Paesi che sono stati colpiti da crisi multiple, come il Mozambico che quest’anno ha sperimentato due forti cicloni nella stessa stagione per la prima volta nella storia. Questi alcuni dati evidenziati dathe, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a pochi giorni dall’inizio ...

