Calcio | Serie A 2019 | Inter nuova capolista | Cristiano Ronaldo salva la Juventus Vola la

Inter-Spal 2-1 Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : un super Lautaro trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. Pagelle e highlights : 94′ FINISCE QUI!!! L'Inter batte per 2-1 la Spal e sorpassa la Juventus in testa alla classifica trascinata da un super Lautaro! nerazzurri in controllo del match per tutta la sua durata; gli ospiti dopo un brutto primo tempo hanno reagito ad inizio ripresa trovando il gol con Valoti, ma non hanno mai dato l'impressione di riuscire a pareggiarla. La squadra di Conte ha vinto ...

Parma-Milan 0-1 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. Pagelle e highlights della partita : 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90'+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D'Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

Inter-Spal 2-1 Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : i nerazzurri cercano di addormentare la partita : 90′ Saranno 4 i minuti di recupero. 89′ 2 minuti al termine più recupero. Inter vicina alla conquista del primo posto. 88′ Rischioso passaggio all'indietro di Cionek, Berisha anticipa di un soffio l'accorrente Lukaku che gli rifila un pestone involontario. 87′ Ennesimo fallo conquistato da un Lukaku che oggi si è speso molto per la squadra. 86′ Torsione in area ...

ParmaMilan 00 - Serie A Calcio 20192020 in DIRETTA : il tempo è nemico del Milan. I rossoneri non riescono a trovare la via della rete : 73' Colpo di testa di Iacoponi, sugli sviluppi di un corner, che termina intanto alto. Nessun pericolo per Donnarumma. 71' Segue il Milan: out Kessie, in Krunic. 71' Altro avvicendamento per il Parma: fuori Brugman, dentro Cornelius. 68' Allontana il Parma, con le sue torri. 67' Calhanoglu in contropiede: il più attivo dei suoi. Prova il tiro, che viene messo in angolo. 64' Cambio nel Milan: fuori Piatek, dentro Leao. 64' Cambio nel Parma: ...

Inter-Spal 2-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo a San Siro : 48′ Libera bene Lautaro, presente anche in fase difensiva; la Spal sembra tentare una reazione in questo inizio di ripresa. 47′ Manata di Skriniar su Murgia e punizione che è una sorta di calcio d'angolo corto per i biancazzurri. 46′ inizia la ripresa! 15:50 Ottimo primo tempo dei nerazzurri che hanno sfruttato al meglio le disattenzioni di una Spal che non si è praticamente mai ...

Parma-Milan 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : il primo tempo si chiude con parecchie occasioni - ma nessun gol. : Alternano momenti di buon calcio a fasi di ritmo compassato, Parma e Milan in questa partita delle ore 15 al Tardini. Ne scaturisce una partita in cui non mancano le occasioni, ma per il momento – a referto – non c'è alcun marcatore. 45+2′ FINISCE IL primo tempo: PARMA 0-0 MILAN 45+2′ Kucka spedisce a lato da buona posizione. 45′ Saranno 2 i minuti di ...

Inter-Spal 2-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : raddoppio di Lautaro con un imperioso colpo di testa : 46′ Bella sponda di testa di Lautaro per il bell'inserimento di Vecino che da posizione defilata esplode il destro deviato in angolo. 44′ Saranno 2 i minuti di recupero. 42′ Nella Spal esce Strefezza, già non al meglio prima della partita, ed entra Cionek. 41′ LautaroOOOO!!!!! raddoppio nerazzurro!!! Cross al bacio di Candreva su apertura di Lukaku e stacco imperioso di ...

Parma-Milan 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : partita aperta. Fioccano le occasioni - ma non arrivano i gol : 33′ Ci prova ancora Calhanoglu con un tiro-cross. 32′ OCCASIONE PARMA! Hernani spara a botta sicura: Donnarumma intercetta in uscita mentre Romagnoli allontana definitivamente. 30′ Scocca la mezz'ora al Tardini: squadre inchiodate sullo 0-0. 28′ Si riprende: è probabile che al termine del primo tempo vi sarà un recupero più lungo del solito. 26′ Gioco fermo: Calhanoglu ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Tavagnacco 2-0 - Andressa Alves da Silva e Bartoli regalano il successo alle capitoline : Si è concluso quest'oggi l'ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Dopo i 5 incontri disputati ieri e il successo della Juventus nel big match della giornata contro la Fiorentina, la Roma di Betty Bavagnoli ritrova la sua verve, battendo al "Tre Fontane" il Tavagnacco. 2-0 lo score in favore delle capitoline, frutto delle marcature della brasiliana Andressa Alves da Silva al 10′ e ...

Inter-Spal 1-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : la sblocca Lautaro con un rasoterra a incrociare : 20′ Prova a mantenere il possesso prolungato la squadra di Semplici. 18′ Dopo il vantaggio preme ancora l'Inter alla ricerca del raddoppio. 16′ Lautaro!!!! INTER IN VANTAGGIO!! Perde palla Valdifiori a centrocampo, Brozovic da terra serve Lautaro che porta avanti palla e giunto al limite dell'area esplode il destro rasoterra che si infila alla destra di un incolpevole ...

Parma-Milan 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Milan aggressivo - ma con pochi spazi al Tardini. Il Parma si difende ordinatamente : 21′ Tiraccio di Suso, che non impensierisce minimamente Sepe. 19′ Subisce fallo Theo Hernandez in fase di ricostruzione dell'azione rossonera. Il Milan riparte dal basso. 17′ Dopo un primo quarto d'ora ad alto ritmo, ora le squadre sembrano studiarsi di più. 14′ Parma che si affaccia nella metà campo avversaria, con Darmian che effettua un traversone velenoso, sul ...

Parma-Milan 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Milan subito vicino al vantaggio con Calhanoglu : 11′ I rossoneri continuano a manovrare cercando lo spazio giusto per fare male. Si difendono dietro la linea della palla i padroni di casa. 8′ Milan arrembante: Piatek ci prova, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa parmense. 7′ Gervinho termina in fuorigioco. 5′ ROMAGNOLI TUTTO SOLO NON TROVA L'IMPATTO PERFETTO COL PALLONE! Il capitano rossonero spedisce alto da pochi ...

Inter-Spal 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia la partita a San Siro : 14:57 Fanno il loro ingresso in campo i giocatori. 14:53 Pochi istanti all'ingresso delle squadre sul terreno di gioco. Pomeriggio piovoso a Milano, ma il terreno del Meazza sembra in ottime condizioni. 14:48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, sale la tensione a San Siro. 14:45 Un quarto d'ora circa all'inizio della partita che può valere la testa della classifica per Antonio ...

Inter-Spal 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro-Lukaku in avanti - nerazzurri alla caccia del primo posto : 14:48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, sale la tensione a San Siro. 14:45 Un quarto d'ora circa all'inizio della partita che può valere la testa della classifica per Antonio Conte e i suoi. 14.40 Il solo Romelu Lukaku, con 10 gol, ha segnato più di tre squadre del nostro campionato, Spal compresa. 14:36 Arbitro dell'incontro sarà l'esperto Massimiliano Irrati. I ...