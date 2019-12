Bambino in vacanza su un isolotto da mangiare con le mani ad uno squalo | lo squalo gli

baritalianews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Undi nove anni di Setè, che è un comune francese del dipartimento dell’Hérault nella regione dell’Occitania, era andato inad Tahiti insieme ai suoi genitori. La famiglia era inesattamente a Moore. Una mattina tutti insieme si erano recati a visitare undal nome lagoonarium la cui caratteristica è quella di essere un posto pieno di tantissimi pesci. Il, forse non riconoscendo tra questi pesci anche unogli ha dato dacon lee logli ha addentato, in attimo, il braccio. Loquando gli ha addentato il braccio gli ha inferto un morso molto profondo senza, per fortuna, staccargli l’arto. Ilè stato tirato fuori dall’acqua immediatamente, portato con urgenza all’ospedale di Moorea e, successivamente a Papeete. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è rimasto ...

