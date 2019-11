Serie A,14° turno: Fiorentina-Lecce 0-1

Tempi duri per la(un punto nelle ultime 4):ilpassa al Franchi (0-1) e fa un gran balzo in classifica (quota 14 con Milan e Udinese). Primo tempo in mano ai viola, che hanno 4 buone occasioni con Milenkovic (rasoterra,bravo Gabriel),Lirola (destro out di un soffio),Vlahovic e Dalbert.Ospiti impalpabili.Altra musica nella ripresa: Shakhov al centro per La Mantia che insacca di testa (49'). Poi reazione:due miracoli di Gabriel su Vlahovic, al 55' spreca Milenkovic imitato da Vlahovic. L'ex Babacar manca lo 0-2.(Di sabato 30 novembre 2019)