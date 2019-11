Calabria | il Wwf | “Un’area protetta per ridare dignità ambientale al fiume Mesima”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) “Trasformare unda simbolo di degrado in un’area finalmente libera dai problemi che l’affliggono da decenni, fino a farla diventare un’oasi naturalistica per piante e animali e dove gli uomini possano godere di un ambiente finalmente più sano e pulito. E’ questo il sogno che anima l’iniziativa del WWF di Vibo Valentia finalizzata a creare, attraverso la proposta di un’apposita legge regionale, una riserva regionalealle foci delMesima, tra Nicotera marina e Rosarno. L’idea è scaturita grazie alla passione e all’amore per quei luoghi da parte di una giovane biologa nicoterese, Jasmine De Marco, che ormai da quattro anni raccoglie informazioni, scatta foto di piante e animali, lancia appelli per riscattare un ambiente che merita finalmente di uscire dall’immaginario collettivo come luogo di abbandono per riconquistare una sua identità eecologica ...

