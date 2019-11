Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 29 novembre 2019) Oggi pomeriggio in casa Napoli si discuterà della notte dell’ammutinamento, a distanza di 23 giorni da quando c’è stata la rivolta. L’intento è di cessare le ostilità, scrive il Corriere della Sera, di arrivare ad un chiarimento per ripartire. I calciatori ancora non si sono arresi all’idea di dover pagare le multe imposte dalla società. Contro il Liverpool il Napoli ha ritrovato “la dimensione di squadra solida e per certi versi anche matura”, ma adesso arriva “la prova del nove”, ovvero il. Il presidente ha detto che ci si deve incontrare tra le pareti amiche e discrete di casa propria per chiarirsi, da un lato i giocatori pronti a chiedere scusa, dall’altro il presidente che adesso può perdonare “Le multe, comunque vada, resteranno, ma si cercherà di non finire in tribunale:insui ...

napolista : CorSera: verso il compromesso. Vittorie in campionato in cambio di trattative sui rinnovi e premi futuri Incontro… - napolista : CorSera: Mou al Tottenham è un segno del declino o un nuovo modo di essere leggenda? Potrebbe essere il primo passo… -