Uomini e Donne Alessandro e Veronica | incontro a Napoli? | trono classico

Juan Luis Ciano - ecco la bellissima figlia del cavaliere di Uomini e Donne : Ha 18 anni e si chiama Virginia la figlia del nuovo cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Juan Luis Ciano, e dell’architetto ed ex compagna, Anna Guida. Quest’ultima è di origine napoletana e vive attualmente nel paese di Torre Annunziata. La neo maggiorenne è praticamente già abbastanza popolare sui social network. Soltanto da qualche settimana è arrivata alla fatidica soglia dei 18 anni. Ha già le idee chiare ...

Ida Platano criticata oggi a Uomini e Donne : Gianni Sperti la difende : Uomini e Donne Over, Ida Platano contestata da due cavalieri: “Non ho visto niente di sensuale” E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne quasi interamente dedicata alla sfilata della dame. E l’argomento scelto dalla redazione per questo défilé è stato il seguente: pigiama party per due. Molte le dame che hanno deciso di sfilare, tra le quali anche Ida Platano. Quest’ultima ha indossato ...

BARBARA DE SANTI SFILA IN COSTUME/ Uomini e Donne - Armando e Simone 'Hai sbagliato!' : BARBARA De SANTI SFILA in COSTUME durante la SFILAta del trono over di Uomini e Donne: Armando Incarnato non gradisce e scoppia la lite.

A ‘Uomini e Donne’ Gemma Galgani seduce e bacia Juan Luis Ciano - il cavaliere ha occhi solo per lei : Juan Luis Ciano sta facendo strage di cuori. Il cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ continua a ricevere un numero considerevole di aspiranti corteggiatrici. Tuttavia, sembra avere occhi solo per Gemma Galgani. La conferma è arrivata nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi trasmessa giovedì 28 novembre. Lo scontro di Juan Luis e Paola e il no alle corteggiatrici Sono tante le donne che si sono presentate in ...

Uomini e Donne - Juan Luis rifiuta 5 donne e congeda anche Paola. Gemma : "Sono felice" (Video) : Durante la puntata andata in onda ieri di Uomini e donne, Juan Luis aveva raggiunto il centro dello studio: davanti a lui, gli assistenti di studio avevano sistemato ben 6 sedie. Sempre ieri, Gemma si era innervorsita perché qualcuno, ossia Tina Cipollari, le aveva fatto sparire il cuore fatto con i post-it che Gemma aveva creato appositamente per Juan Luis:prosegui la letturaUomini e donne, Juan Luis rifiuta 5 donne e congeda anche Paola. ...

Uomini e Donne - la corteggiatrice Veronica Fedolfi : "Ecco tutta la verità sulla conoscenza con Giulio Raselli" : La ragazza racconta tutte le emozioni vissute con il tronista: "Era interessato a me, ne sono sicura".

Medicina di genere - donne soffrono di depressione 3 volte più degli Uomini : Medicina di genere: le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici ma anche sociali.

Uomini e Donne - Oscar ed Eleonora : nuove rivelazioni di Dalila Branzani : Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora: parla Dalila dopo la ‘tempesta’. La sorella dell’ex tronista amara: “Oggi mi sento di aver ‘tradito’ il mio sangue”. nuove rivelazioni Circa una decina di giorni fa è divampata un’infuocata polemica attorno all’ex coppia di Uomini e Donne formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due si sono […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora: ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari in crisi con Vincenzo? La verità : Tina Cipollari di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara non sono in crisi: la secca smentita In questi giorni è circolata on line una strana voce di corridoio su una presunta crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Un rumor partito da delle dichiarazioni di alcune amiche dell’opinionista di Uomini e Donne riportate una settimana fa circa sul settimanale Nuovo. In questa circostanza queste amiche avrebbero rivelato al magazine diretto da ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : Veronica Burchielli Abbandona Il Trono! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: su Giulia arriva una segnalazione credibile, mentre Veronica inizia ad essere piena di dubbi e di confusione… Ecco cosa è successo durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: arriva una segnalazione su Giulia D’Urso! È da poco stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e come al ...

Una “nuova” Ida Platano : dopo il disastro a Uomini e Donne - ecco come sta superando la rottura con Riccardo Guarnieri : È finita un’altra volta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La rottura, forse definitiva, si è consumata a un mese e mezzo circa dal ritorno di fiamma, sempre nello studio del trono over di Uomini e Donne. “Mi dispiace che la persona che amo mi ha umiliata”, ha detto la dama tirando fuori tutta la sua rabbia nei confronti del cavaliere che, dal canto suo, ribadisce di aver fatto di tutto per recuperare la storia. “Mi attacchi continuamente. ...

Anticipazioni Uomini e donne - Veronica Burchielli cerca Alessandro Zarino : Colpi di scena a non finire nelle prossime puntate di Uomini e donne. Mercoledì 27 novembre è stato registrato un nuovo appuntamento del trono classico e la neo tronista Veronica Burchielli è già nel pallone a causa di Alessandro Zarino, ex tronista che l’ha scelta e a cui lei ha rifilato un due di picche. I dubbi di Veronica Burchielli A riportare le Anticipazioni è il sito Ilvicolodellenews.it. Veronica è bersaglio di critiche ...

Uomini e Donne/ Veronica pensa ad Alessandro - segnalazione su Giulia - trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: due "bombe" inaspettate, ecco cosa è successo ieri pomeriggio.

Uomini e Donne - Giulio Raselli trema : Giulia D’Urso lo ha “tradito” con un calciatore? : Un altro colpo di scena caratterizzerà le prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli, protagonista tra i più chiacchierati di questa stagione televisiva, potrebbe essere stato “tradito” da una delle sue corteggiatrici preferite. Secondo quanto rivelato dal sito Ilvicolodellenews, durante le ultime registrazioni del dating show di Canale 5, sarebbe arrivata una segnalazione su Giulia D’Urso, corteggiatrice di Raselli e ...