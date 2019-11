Stankovic torna all’Inter : entra nello staff del settore giovanile

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dejan. L’ex centrocampista serboa far parte dellodelnerazzurro. Il club annuncia con un tweet chenel dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale. Il suo lavoro, spiega il Corriere dello Sport, riguarderà principalmente i centrocampisti, dall’Under 15 alla Primavera. Sarà una sorta di allenatore aggiunto, aiuterà i giocatori con i suoi consigli. Su Instagram, annunciando l’inizio della nuova esperienza,ha scritto: “L’Inter per me è sempre stata una seconda casa. Orgoglioso dire a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto!”. Nelgiocano tra l’altro i suoi figli, Filip (classe 2002 portiere della Primavera) e Aleksander (classe 2005, centrocampista dell’Under 15),mbi già nel giro delle nazionali giovanili serbe. Arrivato ...

